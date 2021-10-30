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Глава Минздрава Карелии попросил жителей республики не выходить из дома в нерабочие дни

Новости. Общество
11:30, 30 Октября 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков объяснил, в чем опасность новых штаммов коронавируса.

По мнению министра, сейчас очень важно ответственно отнестись к введению в стране нерабочей недели – ограничить контакты и не выходить из дома без крайней необходимости. Об этом глава Минздрава Карелии пишет на своей странице в соцсети, разъясняя, какие штаммы коронавируса сейчас опасны.

«На территории России зарегистрировано 5 случаев заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2, выявленного летом в Великобритании. Специалисты считают, то он гораздо контагиознее других штаммов. Сколько всего штаммов нового коронавируса существует в природе сегодня, неизвестно: вирус постоянно мутирует, какие-то штаммы исчезают, какие-то закрепляются и приобретают новые формы. Только в 2020 году были выявлены штаммы Альфа, Бета, Гамма, Зета, Эпсилон, Эта и самый распространенный сейчас Дельта-штамм, в этом году к ним добавились Тета, Каппа и Лямбда. Все эти штаммы могут стать причиной новых волн ковида. Чтобы этого избежать, необходимо вакцинироваться против коронавируса и помнить о соблюдении противоковидных мер и правил профилактики инфекций, которые уже назубок выучили все от мала до велика», - пишет Михаил Охлопков.

Напомним, за сутки в Карелии новой коронавирусной инфекцией заразился 301 человек, включая 46 детей, зарегистрировано четыре смерти.

Ранее сообщалось, глава Карелии считает, что ожидаемое увеличение туристического потока в Карелию по время предстоящей нерабочей недели не будет иметь серьезного влияния на рост заболеваемости коронавирусом.

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Комментарии

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Виктор Комарницкий
2021-10-30 15:12:06
Раскажите это туристам и губернатору. Туристы едут тысячасми. Бродят по Сортавала. Для них всё открыто. По словам Порфёнчикова, во всём виноваты месные, а туристы ни чего не распростроняют. . ( ни чего личного, просто бизнес) поток машин идёт в карелию( сам видел сегодня по дороге из питера) если всё так плохо закройте Карелию. И людей спасёте и вирус остановите. Если конечно у вас и губернатора хватит духу. Легко всё на месных свалить. Запретить, не пускать, калоть, лишать работы и разваливать малый бизнес ( кафе).
Гражданин
2021-10-30 13:21:03
Михаил Егорович мы будем ходить в масках и вакцинироваться, будем показывать Qr-коды. Но вы же понимаете, что все это пустое....
Вы упомянули про 5 случаев заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2. У нас и без данного штампа все плохо - просто люди реально не знают истинную картину - а вы сглаживаете углы.
И что будет дальше ?
Но возникает вопрос: - если все так страшно как вы описываете то почему не принимаете реальные - эстренные меры для сохранения жизни и здоровья людей ?
И последнее. Сделайте на базе двух санаториев долечивание ранее переболивших ковидом и пневмонией.
топка
2021-10-30 13:19:48
Охлопкову доверяю, - сказал мой кот. А он в людях разбирается. :)
Сергей др
2021-10-30 12:44:22
И сразу вирус исчезнет. Второй год подряд в папугаев играют.
User
2021-10-30 12:42:39
В то время, как понаедут штаммы из столиц, аборигены сидите дома. Фееричное предложение, подкупающее своей новизной!
топка
2021-10-30 13:17:59
User, тебе чего без образования и специальности? Сторожи и не отвлекайся. :)
Изя
2021-10-30 13:13:43
User, мрачные чинуши в рэка . в голове чёрте-что )))
Писатель
2021-10-30 12:24:22
Покажи пример, сиди дома!
Свежий воздух и спорт на воздухе,вот к чему надо призывать, врач тоже...
Вася
2021-10-30 12:28:56
Писатель, Потом есть сильно хочется,лучше на диване лежать,и не двигаться,намного дешевле выйдет.
Изя
2021-10-30 12:06:00
Чтобы сдохли быстрее ? Все учёные и нормаоьные врачи рекомендуют больше гулять на свежем воздухе , повышать иммунитет . В Карелии всё по-другому ? :)
Вася
2021-10-30 12:17:47
Изя, Два дня нельзя гулять,магнитная буря на солнце,деревня.
Изя
2021-10-30 13:26:05
Вася, да ты прав , бордяга )))Завершить магнитные колебания должна магнитная буря 29-30 октября 2021 года., по себе чувствую )))
Изя
2021-10-30 13:20:11
Вася, буря завтра , колхозник )))
Изя
2021-10-30 12:57:25
Вася, ага ))
интелехтуал
2021-10-30 12:45:19
Вася, главное наружную тв антену не подключать, а то по проводам может в дом попасть
Вася
2021-10-30 11:41:29
А если водка кончится,волонтеров вызывать, или народный фронт?
Изя
2021-10-30 12:10:54
Вася, своих " избранников " едросов )))) :)
Саныч
2021-10-30 11:51:21
Вася, таксистов. У них всё есть)
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