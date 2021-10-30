Глава Минздрава Карелии попросил жителей республики не выходить из дома в нерабочие дни

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков объяснил, в чем опасность новых штаммов коронавируса.

По мнению министра, сейчас очень важно ответственно отнестись к введению в стране нерабочей недели – ограничить контакты и не выходить из дома без крайней необходимости. Об этом глава Минздрава Карелии пишет на своей странице в соцсети, разъясняя, какие штаммы коронавируса сейчас опасны.

«На территории России зарегистрировано 5 случаев заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2, выявленного летом в Великобритании. Специалисты считают, то он гораздо контагиознее других штаммов. Сколько всего штаммов нового коронавируса существует в природе сегодня, неизвестно: вирус постоянно мутирует, какие-то штаммы исчезают, какие-то закрепляются и приобретают новые формы. Только в 2020 году были выявлены штаммы Альфа, Бета, Гамма, Зета, Эпсилон, Эта и самый распространенный сейчас Дельта-штамм, в этом году к ним добавились Тета, Каппа и Лямбда. Все эти штаммы могут стать причиной новых волн ковида. Чтобы этого избежать, необходимо вакцинироваться против коронавируса и помнить о соблюдении противоковидных мер и правил профилактики инфекций, которые уже назубок выучили все от мала до велика», - пишет Михаил Охлопков.

Напомним, за сутки в Карелии новой коронавирусной инфекцией заразился 301 человек, включая 46 детей, зарегистрировано четыре смерти.

Ранее сообщалось, глава Карелии считает, что ожидаемое увеличение туристического потока в Карелию по время предстоящей нерабочей недели не будет иметь серьезного влияния на рост заболеваемости коронавирусом.