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Число инфицированных коронавирусом в Карелии превысило 74500

Новости. Общество
09:22, 30 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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За сутки в Карелии новой коронавирусной инфекцией заразился 301 человек, зарегистрировано четыре смерти.

За минувшие сутки коронавирусом инфицирован 301 человек (не были привиты 300 пациентов), из них заболевших — 297; средней тяжести — 93; тяжелых — 3; крайне тяжелых/ИВЛ — нет. Об этом пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В стационарах находятся 946 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 6, из них двое на инвазивной ИВЛ.

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в республике умер 977 человек.

За сутки выздоровел 272 пациента.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 74503 человека. Выздоровели за все время 69886 пациентов.

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Комментарии

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топка
2021-10-30 13:28:15
Русские снова не готовы к вызову времени как к войне с немцами в 1941 году.
Гражданин
2021-10-30 11:05:15
Все очень странно. Не настаиваю - это мои мысли.
22 октября 2021 г. 425 случаев выявления.
И ровно до этого дня был ежедневный существенный рост.
С 23 октября начался резкий спад заболевших до дня введения ограничений! 28 октября - 283 заболевших.
С 29 октября снова рост - 299 заболевших.
В Инфекционной больнице мест нет. Больных перенаправляют в Соломенное, со слов пациентов еще пару дней и там все будет занято. Людей выписывают домой с пневмонией - пролечив ковид .
Что с бесплатными лекарствами от ковид ?
Санаторий на Ключевой принимает пенсионеров по путевкам в период пандемии. Вопрос: почему там нельзя долечивать больных которые ранее болели ковидом.
Бросать людей - преступление !
Прочитайте статью: «Спустя 19 дней болезни COVID-19 выписали из больницы. Но вдруг снова стало хуже…»
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