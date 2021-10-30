Число инфицированных коронавирусом в Карелии превысило 74500

За сутки в Карелии новой коронавирусной инфекцией заразился 301 человек, зарегистрировано четыре смерти.

За минувшие сутки коронавирусом инфицирован 301 человек (не были привиты 300 пациентов), из них заболевших — 297; средней тяжести — 93; тяжелых — 3; крайне тяжелых/ИВЛ — нет. Об этом пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В стационарах находятся 946 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 6, из них двое на инвазивной ИВЛ.

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в республике умер 977 человек.

За сутки выздоровел 272 пациента.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 74503 человека. Выздоровели за все время 69886 пациентов.