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Парфенчиков и Родионов разошлись во мнении о влиянии туристов на рост пандемии в Карелии

Новости. Общество
13:47, 28 Октября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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Ожидаемое увеличение туристического потока в Карелию по время предстоящей нерабочей недели не будет иметь серьезного влияния на рост заболеваемости коронавирусом, считает глава Карелии.

Об этом Артура Парфенчиков заявил сегодня на заседании правительства.

«Мы видим опять-таки по данным статистики, что нет корреляции между активностью туристического потока и динамикой пандемии. Здесь достаточно закрытые социумы, они достаточно автономны… Пандемия в большей степени зависит от сезонных факторов, от циркуляции вируса, его мутации непосредственно среди населения республики. В большей степени, мы видим, что влияют внутренняя миграция, поездки наших граждан за пределы республики, семейные контакты…», — сказал глава Карелии.

Накануне вице-премьер правительства Дмитрий Родионов, отвечая в онлайн-режиме на вопросы населения, говорил об опасности роста турпотока.

«После объявления президентом нерабочей недели, наши турбазы стали больше бронироваться. Мы понимаем, что в ближайшую неделю туристы приедут. Мы понимают и всю опасность, которая связана с тем, что на территории региона будет большое количество иногородних граждан. На этот период мы приняли решение: в обязательном порядке все организации обязаны спрашивать с посетителей QR-коды или ПЦР-тесты, сделанные не ранее чем за три дня до момента заселения», — сказал Родионов.

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