Отсутствие денег толкнуло студентку Петрозаводска на преступление

Но злоумышленница, укравшая гаджет, не успела осуществить задуманный план по обогащению, так как пришла полиция, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска февральским днем обратилась 20-летняя девушка. Она обнаружила, что из ее комнаты в общежитии пропал ноутбук. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска потерпевшая пояснила, что в день, когда обнаружилась пропажа, она принимала гостей. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна 19-летняя подруга хозяйки жилья.

Подозреваемая дала признательные показания и вернула похищенное имущество. Она рассказала, что нуждалась в деньгах и рассчитывала продать ноутбук, но не успела. По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.