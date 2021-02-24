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Отсутствие денег толкнуло студентку Петрозаводска на преступление

Новости. Происшествия
10:18, 25 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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Но злоумышленница, укравшая гаджет, не успела осуществить задуманный план по обогащению, так как пришла полиция, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска февральским днем обратилась 20-летняя девушка. Она обнаружила, что из ее комнаты в общежитии пропал ноутбук. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска потерпевшая пояснила, что в день, когда обнаружилась пропажа, она принимала гостей. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна 19-летняя подруга хозяйки жилья.

Подозреваемая дала признательные показания и вернула похищенное имущество. Она рассказала, что нуждалась в деньгах и рассчитывала продать ноутбук, но не успела. По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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нетюлень
2021-02-25 10:38:21
Вот так просто: завалила первую же сессию, домой неохота, спёрла вещь и что думала - как в своём посёлке, отмажется? Кстати об IQ студни - туда уже из коррекционных берут, что ли?
David.
2021-02-25 10:51:13
нетюлень, Ну в общем да. " Учеба в учебных заведениях" Педрозадовска уже предполагает лишнюю хромосому. :)
кир
2021-02-25 10:27:48
Сажать дуру не надо. Кот сказал, что очень помогает порка.
David.
2021-02-25 10:39:57
кир, не бей кота! :)
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