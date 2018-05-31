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Новости. Общество
23:30, 31 Мая 2018

Отсутствие секса убивает женщин

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Отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями для женского организма.

Секс-терапевты рекомендуют не оставлять регулярные занятия эти увлекательным "спортом", пишут Дни.ру.

Причин, по которым не стоит отказывать себе в регулярном сексе, множество. Во-первых, пропадает либидо – сексуальное желание. Не надо верить мифу о том, что долгое воздержание наращивает внутреннее возбуждение. На самом деле все не так: чем дальше, тем более вялым становится человек, секса хочется все меньше. Нужный градус желания можно поддержать лишь постоянной практикой.

Месячные у воздерживающихся от секса дам становятся еще неприятнее. А хороший секс может сократить период менструации, утверждает секс-терапевт Сэри Купер, слова которой приводит "Пятый канал".

Оказывается, долгий перерыв в сексуальной жизни приближает менопаузу, поскольку стенки влагалища становятся слабее. Североамериканское общество менопаузы (есть, оказывается, и такая организация) предупреждает: регулярный секс оттягивает появление возрастных особенностей. Кроме того, большие перерывы в интимной жизни усложняют выработку естественной смазки.

Есть и еще одна причина, по которой не стоит отказываться от секса. Правда, прямых доказательств этой теории нет – только косвенные. Тем не менее считается, что отказ от секса приводит к снижению интеллектуальных способностей. А еще женщина без секса больше подвержена стрессам – что, впрочем, давно замечено.

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