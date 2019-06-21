"Отцы Карелии" проведут круглый стол

Общественное движение 24 июня планирует обсудить наиболее острые проблемы и способы их преодоления, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Мероприятие пройдет в 14.00 в кабинет 201 в здании администрации.

В программе круглого стола "Универсальные и традиционные ценности семьи как способ преодоления основных социальных проблем" планируется 2 блока с выступлениями: определение круга наиболее острых проблем, способы преодоления социальных проблем в семье.

Спикеры:

- Вячеслав Рудак, директор некоммерческого фонда "Здоровая страна", практикующий психолог;

- Элина Щелина, начальник отдела ЗАГС;

- Абдуль-Азиз, муфтий Карелии;

- Алексей Савельев, директор программ МАОО "Федерация семей за единство и мир во всем мире";

- Артем Мамаев, координатор ОД "Отцы Карелии";

- Максим Нечаев, член ОД "Отцы Карелии".