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Ответы на вопросы о новых детских пособиях дадут по «горячей линии» ОПФР по Карелии

Новости. Общество
16:28, 18 Июля 2021
фото: © ТАСС / Станислав Красильников

Отделение Пенсионного фонда по Республике Карелия открыло «горячую линию» по вопросам выплат беременным женщинам и родителям, в одиночку воспитывающим детей.

Обращатся за консультацией можно ежедневно с 16.00 до 17.00, а в пятницу до 16.45 по телефону (8 8142) 79-55-00.

Ранее управляющий отделением ПФР в Карелии Юлия  Ермакова сообщила, что, согласно законодательству, право на новые пособия имеют только малообеспеченные граждане, постоянно проживающие на территории РФ. Среднедушевой доход на члена семьи в Карелии должен быть меньше 14467 рублей в месяц, т. е. размера прожиточного минимума, установленного в республике.

В Карелии размер ежемесячного пособия одиноким родителям на детей в возрастной группе от 8 до 17 лет составит 6909 рублей 50 копеек. Выплаты беременным женщинам, вставших на учет в ранние сроки беременности — 7856 рублей 50 копеек.

Ответы на вопросы о новых детских пособиях дадут по «горячей линии» ОПФР по Карелии

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