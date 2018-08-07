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Новости. Общество
17:20, 07 Августа 2018

Озеро в районе Карелии получило статус памятника природы

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Природный комплекс озера Чукозеро в Пудожском районе получил статус памятника природы, сообщили в Минприроды Карелии.

Постановлением правительства Карелии природный комплекс озера Чукозеро, расположенный на территории Пудожского района, объявлен ландшафтным памятником природы регионального значения, а занятая им территория общей площадью 19,3 тыс. га, – особо охраняемой природной территорией (ООПТ) регионального значения.

Памятник природы "Чукозеро" образован в целях сохранения ценного в экологическом и научном отношениях природного комплекса озера Чукозеро и его окрестностей.

Карельский научный центр РАН подготовил материалы обоснования создания ООПТ "Чукозеро". В 2006 году научные сотрудники провели необходимые обследования территории и научно доказали, что территория Чукозера обладает высокой природоохранной ценностью и соответствует критериям статуса ООПТ.

По результатам обследований установлено, что на данном участке сохранился крупный фрагмент таежного ландшафта и коренных лесов без каких-либо существенных следов антропогенного воздействия. Это типичные, среднетаежные коренные леса. Они возникли в послеледниковый период и до настоящего времени живут и развиваются спонтанно, в режиме периодических естественных нарушений (пожаров и ветровалов). Территория является эталоном первобытной тайги на фоне обширных сопредельных территорий, глубоко и необратимо трансформированных различными антропогенными факторами, главным образом рубками леса.

Здесь обитает целый ряд редких, уязвимых и охраняемых видов животных, растений, грибов, лишайников и мхов. Их существование обусловлено наличием широкого спектра экологических ниш, свойственных только первобытным ландшафтам.

Основные ограничения хозяйственной деятельности, установленные режимом особой охраны территории памятника природы, связаны с рубками лесов и разработкой карьеров. Запретов и ограничений традиционных видов природопользования, таких как охота, рыболовство, сбор ягод и грибов, осуществляемых местным населением, не предусмотрено.

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