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Новости. Общество
12:44, 08 Августа 2019
фото: © Виктор Клюшкин/ТАСС, @ управление информполитики и взаимодействия со СМИ правительства Мурманской области

Озеро Верхнее Куйтто на севере Карелии превращается в вотчину форелеводов

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Администрация Калевальского национального района согласовала границы нового рыбоводного участка на фоне протестов местного населения.

Не успел в Карелии утихнуть скандал вокруг формирования республиканским министерством сельского и рыбного хозяйства двух рыбоводных участков вблизи Войницы, как жители старинной карельской деревни, выступившие против размещения форелевой фермы на озере Верхнее Куйтто, узнали о том, что карельские чиновники планируют открытие на этом водоеме нового форелеводческого хозяйства. Причем, как выяснилось, администрация Калевальского национального района, к которому относится деревня Войница, уже согласовала границы рыбоводного участка.

Напомню, озеро Верхнее Куйтто для многих в районе служит источником воды и пищи – карелы испокон веков ловили в нем рыбу, и, разумеется, не выращенную в садках на искусственном корме. Не удивительно, что открытие новых форелевых ферм, которые являются серьезным загрязнителем карельских водоемов, вызывает обеспокоенность многих местных жителей. Но их мнение, как показал конфликт в Войнице, не слишком заботит республиканские и районные власти – иначе региональные и муниципальные чиновники не стали бы доводить ситуацию до почти открытого противостояния.

Читайте подробнее в статье "Рыба раздора".

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Комментарии

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однозначно-неравнодушный-кир
2019-08-08 15:44:46
Неуважаемый и презираемый тролль !!! Не называйте фамилию Поташев , не надо . Не то услышем вашу .
zanoza
2019-08-08 16:20:10
однозначно-неравнодушный-кир, давно пора эту фамилию озвучить :)
кир
2019-08-08 15:33:03
Может Поташов работу самобытным даст? Не даст, тогда нечего смуту наводить.
zanoza
2019-08-08 13:16:03
"Форелевые войны" продолжаются! Временщикам плевать на экологию водоёмов и уклад карельского населения, главное чтобы в рапортах в Москву можно было написать о масштабном развитии рыбоводства в Карелии. Как это всё достало!
Гость
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