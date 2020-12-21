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"Ожидать кардинальной смены раскладов сил в Законодательном собрании Карелии не приходится"

Новости. Политика
11:21, 22 Декабря 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Политолог Олег Реут дал прогноз на предстоящие в 2021 году республиканские парламентские выборы.

Политическая ситуация в Карелии развивается по инерционному сценарию, и ожидать кардинальной смены повестки и раскладов сил, которые существуют в нынешнем Законодательном собрании республики, в 2021 году не приходится. Такое мнение высказал карельский политолог Олег Реут, отвечая на вопрос "Столицы на Онего" о предстоящих в новом году выборах в республиканский парламент.

Вместе с тем, Реут отметил высокую неудовлетворенность жителей Карелии ее социально-экономическим положением.

"Если этот процесс пойдет по пути политизации, будет канализован, и избиратели поймут, что выборы имеют значение, то тогда ситуация может измениться. Сегодня властям помогает та апатия, которая связана с коронавирусом. Степень патернализма жителей, которые ждут, что на верху примут эффективное решение и дадут денег, очень высокая. Современная политическая наука учит нас, что в период подобного кризиса происходит консолидация и поддержка действующей власти, а не предпосылки к формированию опрокидывающих выборов", – сказал карельский политолог.

Читайте полностью интервью с Олегом Реутом в рубрике "Политкухня".   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2020-12-22 12:36:39
Какие "выборы" могут быть, когда народ превращён в быдло? Не смешите.
Соображающий
2020-12-22 12:22:54
Какие у нас "выборы" все давно поняли, эти "пеньковые вбросы" уже стали мемом!
В памяти у людей и уничтожение через СИЗО и тюрьмы яблочной оппозиции, кто после этого захочет "выбираться?", смех и грех....
Off
2020-12-22 11:50:10
Надо гнать едроссов от власти . Они разваливают страну.
Гость
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