"Ожидать кардинальной смены раскладов сил в Законодательном собрании Карелии не приходится"

Политолог Олег Реут дал прогноз на предстоящие в 2021 году республиканские парламентские выборы.

Политическая ситуация в Карелии развивается по инерционному сценарию, и ожидать кардинальной смены повестки и раскладов сил, которые существуют в нынешнем Законодательном собрании республики, в 2021 году не приходится. Такое мнение высказал карельский политолог Олег Реут, отвечая на вопрос "Столицы на Онего" о предстоящих в новом году выборах в республиканский парламент.

Вместе с тем, Реут отметил высокую неудовлетворенность жителей Карелии ее социально-экономическим положением.

"Если этот процесс пойдет по пути политизации, будет канализован, и избиратели поймут, что выборы имеют значение, то тогда ситуация может измениться. Сегодня властям помогает та апатия, которая связана с коронавирусом. Степень патернализма жителей, которые ждут, что на верху примут эффективное решение и дадут денег, очень высокая. Современная политическая наука учит нас, что в период подобного кризиса происходит консолидация и поддержка действующей власти, а не предпосылки к формированию опрокидывающих выборов", – сказал карельский политолог.

Читайте полностью интервью с Олегом Реутом в рубрике "Политкухня".