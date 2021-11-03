Ожирение предлагают признать социальной болезнью и лечить его бесплатно

Более половины населения России имеет избыточную массу тела, сказала «Ведомостям» заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Антонина Стародубова, а треть страдает ожирением. Традиционно было более распространено женское ожирение, но в последние годы статистика меняется, говорит она: от этого страдает в среднем около 27% женщин и 31% мужчин. Чаще всего оно встречается в старших возрастных группах (от 45 до 65 лет), достигая уровня 52 и 36% соответственно, уточнила Стародубова.

Избыточная масса тела увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета второго типа, некоторых онкологических заболеваний, а также заболеваний печени и желчного пузыря, опорно-двигательного аппарата, утверждает Стародубова. Эти заболевания встречаются у людей с ожирением в 6–9 раз чаще, чем у людей без лишнего веса. Только на первые три из перечисленных болезней, по данным Росстата, приходилось 60% от всех смертей в 2020 г.