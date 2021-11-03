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Ожирение предлагают признать социальной болезнью и лечить его бесплатно

Новости. Общество
16:29, 03 Ноября 2021
фото: © Pixabay

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Всероссийский союз пациентов (ВСП) предлагает включить ожирение в официальный список социально значимых заболеваний, а лечение сделать бесплатным.

Об этом рассказал «Ведомостям» сопредседатель ВСП Юрий Жулев.

В перечень социально значимых заболеваний включены болезни с высоким риском первичной инвалидности, а также смертности и сокращения продолжительности жизни заболевших.

Включение ожирения в перечень социально значимых заболеваний позволит бесплатно проводить ряд операций, в том числе по уменьшению желудка, сейчас такие процедуры выполняются платно, отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Более половины населения России имеет избыточную массу тела, сказала «Ведомостям» заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Антонина Стародубова, а треть страдает ожирением. Традиционно было более распространено женское ожирение, но в последние годы статистика меняется, говорит она: от этого страдает в среднем около 27% женщин и 31% мужчин. Чаще всего оно встречается в старших возрастных группах (от 45 до 65 лет), достигая уровня 52 и 36% соответственно, уточнила Стародубова. 

Избыточная масса тела увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета второго типа, некоторых онкологических заболеваний, а также заболеваний печени и желчного пузыря, опорно-двигательного аппарата, утверждает Стародубова. Эти заболевания встречаются у людей с ожирением в 6–9 раз чаще, чем у людей без лишнего веса. Только на первые три из перечисленных болезней, по данным Росстата, приходилось 60% от всех смертей в 2020 г.

 

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Комментарии

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Изя
2021-11-03 18:18:38
Основные то болезни как надо не лечат и тут такое ))) :)
интелехтуал
2021-11-03 17:48:57
Оффу на заметку. Худей вкусно :)
Гость
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