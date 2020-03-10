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Падение рубля приведет к росту цен даже на российские автомобили

Новости. Экономика
09:07, 11 Марта 2020
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АвтоВАЗ может скорректировать цены на автомобили в связи с падением цен на нефть на рынке и колебаниями курса рубля.

Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"АвтоВАЗ внимательно следит за развитием макроэкономической ситуации – снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья. Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности, и для АвтоВАЗа в частности… Исходя из развития ситуации, компания рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию", — говорится в сообщении производителя, которое цитирует RNS.

Почему курс евро и доллара влияет на производство российских автомобилей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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