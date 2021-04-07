Пакет финского риса отобрали на границе у жителя Карелии

Мужчина пытался ввезти из Финляндии в Карелию 6,1 кг риса вместо положенных 5 кг и был наказан.

Как сообщили в Россельхознадзора Карелии, инцидент произошел на МАПП "Люття". В ручной клади жителя Карелии обнаружили 3 пакета длиннозерного риса производства Финляндия общим весом 6,1 кг. При этом разрешено ввозить не более 5 кг подкарантинной продукции без сопровождения фитосанитарным сертификатом, а такого документа у владельца не было.

В отношении мужчины был составлен протокол, нарушителю грозит штраф от 300 до 500 рублей.

Излишки риса вернули в Финляндию.

Ранее в Петрозаводске сожгли санкционные сыр и колбасу.