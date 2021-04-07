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Пакет финского риса отобрали на границе у жителя Карелии

Новости. Общество
09:52, 08 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Мужчина пытался ввезти из Финляндии в Карелию 6,1 кг риса вместо положенных 5 кг и был наказан.

Как сообщили в Россельхознадзора Карелии, инцидент произошел на МАПП "Люття". В ручной клади жителя Карелии обнаружили 3 пакета длиннозерного риса производства Финляндия общим весом 6,1 кг. При этом разрешено ввозить не более 5 кг подкарантинной продукции без сопровождения фитосанитарным сертификатом, а такого документа у владельца не было.

В отношении мужчины был составлен протокол,  нарушителю грозит штраф от 300 до 500 рублей.

Излишки риса вернули в Финляндию.

Ранее в Петрозаводске сожгли санкционные сыр и колбасу.

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Комментарии

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Koira
2021-04-08 11:50:47
Аж 6,1 кг риса, мужик обрушил бы рынок риса в расеюшке. Это путинский прорыв
ромео
2021-04-08 10:24:49
финский рис? А индусы и не в курсе.

Дикари, типа тут риса нет
Off
2021-04-08 11:55:44
ромео, дикари и есть .отбирают у бедных б хеду на границе, потом ритуально сжигают ,под бой барабанов и съёмку латентных фотографов, не забывая славить вождя и проклиная пиндосов :)
David .
2021-04-08 10:35:33
кирка-осподь для стёба создал и сам же первый над тобой постебался
врунофф
2021-04-08 10:23:37
На уборку риса вьетнамцев завезли. :)
Саныч
2021-04-08 10:00:29
Гуманисты. А вот кир расстрелял бы)
David .
2021-04-08 09:58:26
Чебурашко-фас! Только перелогиниться не забудь! :)
театральный критик
2021-04-08 09:56:35
В соседней финляндии с таким же климатом выращивают рис :)
User
2021-04-08 10:27:51
театральный критик, а еще кофе, сыр и фэйри. :)
David .
2021-04-08 10:32:24
User, Умолчим про шоколад... :)
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