В Петрозаводске сожгли санкционные сыр и колбасу

Сыр, колбасу и масло из Финляндии и Дании уничтожили после проверки Россельхознадзора Карелии, сообщили на сайте ведомства.

Инспекторы управления Россельхознадзора Карелии приняли участие в совместной с транспортной прокуратурой Петрозаводска проверке в целях пресечения незаконного оборота товаров.

В ходе мероприятия в одном из магазинов Петрозаводска была обнаружена в продаже "санкционная" продукция: 4,15 кг сыра из Финляндии и Дании, а также 1 кг колбасы и 1 кг масла производства Финляндии.

Товар был изъят и уничтожен в крематоре Республиканского центра ветеринарии и консультирования. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении предприятия, осуществлявшего реализацию продукции.