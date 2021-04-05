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В Петрозаводске сожгли санкционные сыр и колбасу

Новости. Происшествия
11:15, 06 Апреля 2021
фото: © freepik.com
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Сыр, колбасу и масло из Финляндии и Дании уничтожили после проверки Россельхознадзора Карелии, сообщили на сайте ведомства.

Инспекторы управления Россельхознадзора Карелии приняли участие в совместной с транспортной прокуратурой Петрозаводска проверке  в целях пресечения незаконного оборота товаров.

В ходе мероприятия в одном из магазинов Петрозаводска была обнаружена в продаже "санкционная" продукция: 4,15 кг сыра из Финляндии и Дании, а также 1 кг колбасы и 1 кг масла производства Финляндии.

Товар был изъят и уничтожен в крематоре Республиканского центра ветеринарии и консультирования. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении административных дел в отношении предприятия, осуществлявшего реализацию продукции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2021-04-06 14:16:56
Хозяину лавки возместить ущерб, челноков наградить, еду нормально продать или, выкупив, направить ветеранам.
Горожанин
2021-04-06 13:45:00
Собакам в приемнике нельзя скормить, оформив при свидетелях по акту?!
nae
2021-04-06 13:35:01
Люди, уничтожающие нормальные продукты питания - вражины человеческие, сродни фашистам.
zanoza
2021-04-06 13:10:51
Знаем мы в чьих холодильниках горят санкционные продукты :)
Leopol'd
2021-04-06 12:31:03
Правильно! Население не должно знать истинный вкус продукта. Тогда под названием сыр можно продать что угодно.
petronik
2021-04-06 12:30:15
Представляете, сколько сил и средств было zатрачено на уничтоzение всего 6 килограмм качественныx продуктов?
David .
2021-04-06 12:14:47
Фигня! Привезем еще!
Неравнодушный
2021-04-06 12:02:26
Продовольствие из геенны огненной.
ромео
2021-04-06 11:59:34
местная ячейка американских ....пализов очень недовольно, хозяин стар и маразматичен, финансирование урезано, их кинули, а майданутые продолжают защищать педофилов
Leopol'd
2021-04-06 12:29:40
ромео, вы осторожнее! За оскорбление президента можете и срок получить!
Юлия Хлебаева
2021-04-06 11:40:08
Данная продукция могла пригодиться в кризисном центре г.Петрозаводск.
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