Пал травы начался в Петрозаводске

Первый пожар из-за загоревшейся травы произошел в центре Петрозаводска, сообщили в ЕДДС города.

В минувший вторник 2 апреля в 17.13 на улице Антикайнена у дома №1-а загорелась трава.

В результате произошел пожар.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.