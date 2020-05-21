Памела Андерсон порадовала фанатов эротичным снимком в кровати (ФОТО)

Секс-символ 90-х устроила провокационную съемку.
Звезда сериала "Спасатели Малибу" последовала моде на домашние фотосессии. Памела подразнила фанатов эротичными кадрами в честь получения новой должности. Андерсон стала креативным директором cайта, который является частью портала для взрослых, пишет Cosmopolitan.
Андерсон приняла смелую позу, похваставшись пышным бюстом и красивыми ногами.
Андерсон не ограничилась съемками в комнате. Звезда отправилась на улицу, где снялась на мотоцикле.
Горячие кадры Памелы восхитили ее поклонников.
"Вечно влюблена. И в то же время вечно с разбитым сердцем. Счастье. Грусть. Меланхолия", – описала свое состояние Памела.
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