Памела Андерсон порадовала фанатов эротичным снимком в кровати (ФОТО)

Секс-символ 90-х устроила провокационную съемку.

Звезда сериала "Спасатели Малибу" последовала моде на домашние фотосессии. Памела подразнила фанатов эротичными кадрами в честь получения новой должности. Андерсон стала креативным директором cайта, который является частью портала для взрослых, пишет Cosmopolitan.

Андерсон приняла смелую позу, похваставшись пышным бюстом и красивыми ногами.

Андерсон не ограничилась съемками в комнате. Звезда отправилась на улицу, где снялась на мотоцикле.



Горячие кадры Памелы восхитили ее поклонников.



"Вечно влюблена. И в то же время вечно с разбитым сердцем. Счастье. Грусть. Меланхолия", – описала свое состояние Памела.