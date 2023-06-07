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Память легендарного дирижера и педагога увековечили в Петрозаводске

Новости. Общество
17:20, 08 Июня 2023
фото: © Петрозаводский городской Совет / ВК

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Памятный знак Георгию Терацуянцу открыли в Детской хоровой школе Петрозаводска, сообщили в горсовете.

Председатель Петрозаводского городского Совета Надежда Дрейзис и вице-спикер Петросовета Павел Петров посетили торжественную церемонию.

В среду, 7 июня, состоялось открытие мемориальной композиции заслуженному деятелю искусств и лауреату Государственной премии республики, заслуженному работнику культуры России, дирижеру и педагогу Георгию Ервандовичу Терацуянцу.

Автором памятного панно на фасаде здания Детской хоровой школы Петрозаводска выступил скульптор Александр Ким, кузнец Илья Амолайнен изготовил мемориальную доску.



«Именно при посещении концертов под руководством Георгия Ервандовича Терацуянца я поняла, что такое «высший пилотаж» хорового пения. Его огромный талант погружал зрителя в невесомость, в которой были слышны великолепные голоса и слушатель находился в мощной доброй энергетике творца этого удивительного и великолепного мира…«Я люблю этот хор. Я дышу им. Это как один человек!», - говорил сам дирижер. А ученики вспоминают, что на репетициях Георгий Ервандович просто сгорал дотла», - сообщила председатель Петросовета Надежда Дрейзис.

По мнению спикера Петросовета, особая заслуга дирижера Георгия Терацуянца, который стал инициатором и вдохновителем создания в столице республики Детской хоровой школы, в том, что он вывел хоровую культуру Карелии на высочайший мировой уровень.

«Более 40 лет Георгий Ервандович руководил Академическим хором ПетрГУ. То, что Карелия считается «хоровой» республикой - его заслуга. Его знают, помнят, бесконечно уважают не только у нас, но и в России и мире», - подчеркнула Дрейзис.

На торжественной церемонии сводный хор, состоящий из творческих хоровых коллективов Детской хоровой школы и Академического хора университета, исполнил «Марш энтузиастов» композитора Исаака Дунаевского.

 

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