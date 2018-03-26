Память погибших в Кемерово почтят у камня скорби в Петрозаводске

Свечи и цветы призывают нести к большому камню на набережной Петрозаводска в память о погибших посетителях ТРЦ в Кемерово.

Всех желающих возложить цветы и зажечь свечи приглашают на набережную Онежского озера к ротонде 28 марта в 18.00, говорится в сообщении "ВКонтакте".

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. По последним данным, погибли более 60 человек, в том числе дети.

Напомним, у большого камня на набережной в Петрозаводске в конце 2015 года прошли акции памяти по погибшим в терактах в Египте и в Париже, а в июне 2016 года - по погибшим в шторм на Сямозере детям.