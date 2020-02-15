Память воинов-афганцев почтили в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии состоялся митинг в честь вывода советских войск из Афганистана.

В субботу, 15 февраля, у мемориала "Черный тюльпан" в Петрозаводске прошли мероприятия, посвященные памяти солдат, воевавших в Афганистане.

Участие в акции приняли ветераны боевых действий, их родные и близкие, а также представители органов власти.

Вывод советских войск из Афганистана начался в мае 1988 года и завершился в феврале 1989 года.

15 февраля 1989 года стало официальной датой завершения Советской войны в Афганистане, которая длилась с конца декабря 1979 года.

Советский Союз потерял в Афганской войне свыше 14 тысяч своих граждан. Из Карелии служить в Афганистан отправились почти 2 тысячи жителей, 57 из них не вернулись живыми.