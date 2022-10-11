Памятник архитектуры XIX века в Карелии продали частному лицу

фото: из документации к аукциону

Объект культурного наследия в Сортавале — здание бывшего жилого дома XIX века — ушел с молотка за 12 млн рублей.

Это следует из протокола по итогам проведения торгов.

Памятник архитектуры продан физическому лицу по начальной цене лота.

В описании сказано, что постройка представляет собой отдельно стоящее деревянное здание, которое является характерным примером сортавальской жилой архитектуры в стиле финского неоромантизма рубежа XIX–XX вв.

В недавнем времени там размещался детский сад.

Согласно договору купли-продажи, новый владелец обязан «обеспечивать финансирование, организацию и проведение работ по сохранению объекта, в том числе консервацию, реставрацию, ремонт и приспособление для современного использования, а также выполнение необходимых для этого научно-исследовательских, изыскательских, проектных и других работ».