Памятник петровской эпохи в районе Карелии очистили от мусора

Территория расположения Петровских домен приведена в порядок.

В поселке Повенец Медвежьегорского района расчищена территория достопримечательного места регионального значения «Место расположения Петровских домен» (нач.XVIII в.). Там же установлены информационные таблички с QR-кодами. Об этом информирует Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия.

Прихожане храма святителя Николая в Повенце и его настоятель протоиерей отец Роман (Соболев) расчистили от деревьев и кустарника территорию памятника истории, где сохранились уникальные остатки доменных печей Повенецкого чугунолитейного завода, построенного по указу Петра Первого для ведения Северной войны (1700–1721 гг.).

После этого к уборке подключились школьники Повенецкой средней школы. Они очистили территорию от прошлогодней листвы, веток и мусора, а также помогли в установке информационной таблички с QR-кодом, при сканировании которого можно получить информацию об этом памятнике истории.

Также информационная табличка с QR-кодом была размещена у памятного знака «Осударева дорога», установленного в память о легендарном переходе в 1702 году русских войск под командованием Петра I, перетянувших волоком из Белого моря в Онежское озеро два фрегата для ведения боевых действий.