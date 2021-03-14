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Памятник советским воинам в заповеднике "Кивач" заброшен и не чистится (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
08:05, 15 Марта 2021
фото: читатель "Столицы на Онего"
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Жители Карелии, посетившие водопад "Кивач", обратили внимание, что Братская могила на территории заповедника находится в заброшенном состоянии.

"Вчера с друзьями и детьми посетили водопад "Кивач", - написал нам читатель. - Стоимость входного билета в заповедник - 200 рублей с одного взрослого человека.

Людей было много, как раз приехал туристический автобус. Вместе с туристами прошли до Братской могилы, расположенной на территории заповедника. Наше негодование разделили и пришедшие вместе с нами люди, оказалось, что памятник советским воинам не почищен и находится весь в снегу!

Хотелось бы, чтобы Министерство природных ресурсов и экологии РФ и ФГБУ "Государственный заповедник "Кивач", больше внимания уделяли заботе о памятниках. Как иначе мы сможем объяснить нашим детям всю важность тех событий?".

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Комментарии

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Leopol'd
2021-03-15 10:44:50
И где же защитники ветеранов. Или это не оскорбление, если не касается Навального?
P.S. Даже интересно, пропустят пост? Тут же фамилия упомянута...
Изя
2021-03-15 11:03:56
Leopol'd, педритам пофиг , если это немказается нахождения их у власти :)
Off
2021-03-15 09:13:07
в авторитарном режиме , поклоняются только тем памятникам , на которые укажет вождь. Остальное ....происки госдепа . Так портянки ?
кир
2021-03-15 09:03:46
Повсюду неконтролируемый рост числа культовых сооружений. Зачем?
Никита
2021-03-15 09:02:34
Ну и где ветераны Вартановой и волонтёры Анишина ? И нафиг ничего не надо .
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