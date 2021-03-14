Памятник советским воинам в заповеднике "Кивач" заброшен и не чистится (ФОТОФАКТ)

Жители Карелии, посетившие водопад "Кивач", обратили внимание, что Братская могила на территории заповедника находится в заброшенном состоянии.

"Вчера с друзьями и детьми посетили водопад "Кивач", - написал нам читатель. - Стоимость входного билета в заповедник - 200 рублей с одного взрослого человека.

Людей было много, как раз приехал туристический автобус. Вместе с туристами прошли до Братской могилы, расположенной на территории заповедника. Наше негодование разделили и пришедшие вместе с нами люди, оказалось, что памятник советским воинам не почищен и находится весь в снегу!

Хотелось бы, чтобы Министерство природных ресурсов и экологии РФ и ФГБУ "Государственный заповедник "Кивач", больше внимания уделяли заботе о памятниках. Как иначе мы сможем объяснить нашим детям всю важность тех событий?".