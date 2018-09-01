Памятники великим людям открыты на территории Президентского кадетского училища

1 сентября в Президентском кадетском училище в Петрозаводске открыли памятники великим людям России.

В день начала нового учебного года в Президентском кадетском училище открыли бюсты-памятники великих людей России – Петра I, Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и Михаила Скобелева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

К новому учебному году в училище также открыли новый корпус. В нем будут жить вновь поступившие кадеты-пятиклассники. Строительство училища, возведение новых корпусов ведется к 100-летию образования республики.

В этом году в училище – 120 новобранцев, около половины из них – кадеты из Карелии.