15:04, 01 Сентября 2018
Памятники великим людям открыты на территории Президентского кадетского училища
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1 сентября в Президентском кадетском училище в Петрозаводске открыли памятники великим людям России.
В день начала нового учебного года в Президентском кадетском училище открыли бюсты-памятники великих людей России – Петра I, Александра Невского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и Михаила Скобелева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.
К новому учебному году в училище также открыли новый корпус. В нем будут жить вновь поступившие кадеты-пятиклассники. Строительство училища, возведение новых корпусов ведется к 100-летию образования республики.
В этом году в училище – 120 новобранцев, около половины из них – кадеты из Карелии.
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