Памятную доску установили на доме в Петрозаводске, где жила Виола Мальми

В столице Карелии торжественно открыли мемориальную доску известному карельскому хореографу Виоле Мальми.

Доска появилась на здании, где жила основатель фольклорного театра "Горница". Это дом № 25 по проспекту Ленина, на углу с улицей Герцена, рассказали в Минкульте Карелии.





Виола Генриховна Мальми (1932–2010) – хореограф, балетмейстер, заслуженный работник культуры Карельской АССР (1978), заслуженный работник культуры РСФСР (1985), лауреат Государственной премии Республики Карелия в области культуры, лауреат премии Правительства Российской Федерации "Душа России" (2008), почетный гражданин Республики Карелия (2002). Виола Мальми была создателем и руководителем фольклорных коллективов, собирателем и популяризаторам фольклора, инициатором и организатором многих уличных театрализованных представлений и праздников.

Ранее сообщалось, что мошенники собирали деньги на памятную доску Виолы Мальми.