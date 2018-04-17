Мошенники собирают деньги на памятную доску Виолы Мальми

Дочь известного балетмейстера, этнографа, основателя фольклорного театра "Горница" Виолы Мальми просит никому деньги на доску ее памяти не перечислять.

Дочь Виолы Мальми, журналист Илона Румянцева обратилась к жителям Карелии с предупреждением о том, что обманщики через соцсети собирают деньги на доску памяти известного балетмейстера и режиссера.

"Друзья! Особенно те, кто знал мою маму Виолу Мальми. Для вас ее имя - флажок. Вы слышите, что для нее нужна помощь, и сразу реагируете. Я вас люблю за это. Но сегодня, сейчас – стоп!!! - написала журналист на своей странице. - По контакту ходят сообщения, что на доску ее памяти собирают деньги. Это обман! Не верьте! Не перечисляйте никому денег! Лучше сделайте репост вот этой моей записи! Это грязные подонки. Мы сами все оплатим, если нужно будет".