Памятный знак погибшим пожарным открыли в городе Карелии (ФОТО)

Открытие памятного знака в Сортавале было приурочено к 25-летию гибели при исполнении служебного долга заместителя начальника Сортавальского отряда пожарной охраны Василия Гусева.

В Сортавале торжественно открыли памятный знак пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебного долга, сообщили в администрации города.

Открытие было приурочено к памятной дате - 25-летию со дня гибели Василия Михайловича Гусева - заместителя начальника Сортавальского отряда пожарной охраны.

Право открыть памятный знак предоставили супруге Василия Гусева Ирине Николаевне и его сыновьям.

На церемонии со словами уважения выступили начальник Главного управления МЧС России по Карелии генерал-майор Владимир Бирючков и глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин.