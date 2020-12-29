Пандемия коронавируса унесла жизни еще трех человек в Карелии

В республике скончались еще три пациента, у которых был обнаружен COVID-19.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, информирует оперативный штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19.

В Республиканской больнице им. В.А. Баранова скончался петрозаводчанин 1935 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Устье Видлицы Олонецкого района 1956 года рождения, в Республиканском наркологическом диспансере скончался житель Петрозаводска 1935 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Согласно официальной информации, с начала пандемии от коронавируса умерли 158 человек.

По данным на 30 декабря, в Карелии COVID-19 выявлен у 366 человек за сутки. С начала пандемии COVID-19 был обнаружен у 27545 человек в Карелии.