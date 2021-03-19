"Пандемия показала, что педагога не заменят технологии": Мирошник назвала "Учителя года"

Как сообщили в пресс-службе мэрии, победителей определили в трех номинациях: "Учитель года", "Воспитатель года" и "Специалист в области воспитания".
Обладателем титула "Учитель года" стала Татьяна Цыплухина, учитель немецкого и английского языков Лицея № 40.
Победителем в номинации "Воспитатель года" признана воспитатель детского сада № 99 Вероника Фиофилова.
В номинации "Специалист в области воспитания" лучшей стала Екатерина Рогульчик, педагог-организатор Средней школы № 8 имени Н.Г. Варламова.
Всем победителям конкурса вручены дипломы, символы конкурса - "Пеликан", ценные призы и памятные подарки.
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