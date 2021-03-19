"Пандемия показала, что педагога не заменят технологии": Мирошник назвала "Учителя года"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вручила награды победителям ежегодного конкурса "Педагог года".

"Пандемия показала, что слово учителя, общение с учителем не заменит ни дистант, ни современные технологии. Традиционные незыблемые события, такие как "Учитель года" должны продолжаться. Учителя по-прежнему должны иметь возможность показать свое профессиональное мастерство", - сказала глава города на церемонии вручения наград.