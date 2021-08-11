Пандемия урезала доходы авторам хитов

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фото: © freepik

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Отчисления российским композиторам и поэтам песенникам сократились в 2020 году почти наполовину.

Такие данные приводит РБК, ссылаясь на отчет Российского авторского общества, аккредитованной Минкультуры РФ организации по коллективному управлению правами, действующей в интересах авторов музыкальных произведений. Согласно этому отчету, прошлогодние сборы авторского вознаграждения составили в стране 3,3 миллиарда рублей, что почти в 1,6 раза меньше, чем в 2019-м.

Как отмечает РБК, сборы в 2020 году стали самыми низкими за последние десять лет. В 2011-м РАО собрало 2,9 миллиарда рублей, а в 2012-м – уже 3,4 миллиарда.

По итогам сборов РАО распределяет вырученные средства. Так, за прошлый год российским правообладателям полагались 2,7 миллиарда рублей, а иностранным – 300,6 миллиона. Из них выплачены были 1,7 миллиарда и 223,5 миллиона соответственно. В 2019 году эти выплаты составляли 3 миллиарда и 419,6 миллиона рублей.

Таким образом, российские композиторы и поэты-песенники по итогам прошлого года получили на 46% меньше вознаграждения, чем годом ранее.

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