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Пандус без уклона установили у подъезда многоэтажки в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
14:41, 13 Октября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в Петрозаводске"
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Жители многоэтажки на Кукковке интересуются, зачем им у подъезда установили пандус.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" появился пост об очередной глупости работников, которые бездумно выполняют поручения.

"Хочу поделиться радостью: у нас установили пандус около подъезда. Только не очень понятно, зачем это сделали", - подписал автор фото в комментарии.

На фото запечатлен подъезд дома №10 по улице Сортавальская, указывается в сообщении паблика.

Отметим, что к пандусу установили еще и перила для тех, кому требуется поддержка при преодолении подъема и спуска.

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Комментарии

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однозначно
2020-10-13 16:57:21
Завтра бездельники с айфончиками будут лужи фотографировать. :)
zanoza
2020-10-13 16:30:39
Нет слов, только нецензурные выражения, а их не пропустят :)
Leopol'd
2020-10-13 16:03:56
Да здравствует система конкурсов, гос закупок, аукционов.
В едином проекте есть пандус. Строителю отказываться не выгодно, не заплатят.
однозначно
2020-10-13 15:23:39
Это не пандус, а решетка для чистки подошв. Понакупают айфонов в кредит и фоточки в интернетиках выкладывают. Жертвы егэ. Мамкины революционэры.
Горожанин
2020-10-13 15:28:09
однозначно, а грязь с обуви куда? Решетка приварена
User
2020-10-13 15:07:12
Джамшуты номер подъезда неправильно отсчитали? :)
кир
2020-10-13 15:33:29
User, великий сторож с образованием как у "историка"педофила. Надоел со своими "умными" мыслями. Сделай перерыв. :)
кир
2020-10-13 14:47:24
А баба-яга против.
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