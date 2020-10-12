Пандус без уклона установили у подъезда многоэтажки в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Жители многоэтажки на Кукковке интересуются, зачем им у подъезда установили пандус.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" появился пост об очередной глупости работников, которые бездумно выполняют поручения.

"Хочу поделиться радостью: у нас установили пандус около подъезда. Только не очень понятно, зачем это сделали", - подписал автор фото в комментарии.

На фото запечатлен подъезд дома №10 по улице Сортавальская, указывается в сообщении паблика.

Отметим, что к пандусу установили еще и перила для тех, кому требуется поддержка при преодолении подъема и спуска.