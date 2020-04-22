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ПАО "ТГК-1" публикует антирейтинг потребителей тепловой энергии

Новости. Общество
09:09, 23 Апреля 2020
фото: © ТГК
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ПАО "ТГК-1" публикует антирейтинг управляющих организаций в сфере ЖКХ – должников за тепло.

По состоянию на 1 марта 2020 года общий размер просроченной дебиторской задолженности за тепловую энергию перед ПАО "ТГК-1" достиг 9,4 млрд рублей, из них задолженность исполнителей коммунальных услуг составляет 7,4 млрд рублей. Рост задолженности с начала года этой категории потребителей составил 4,6%.

"Долги за поставленную тепловую энергию на фоне снижения текущих платежей представляют угрозу для стабильного теплоснабжения потребителей", — отметил директор дирекции по сбыту тепловой энергии ПАО "ТГК-1" Сергей Лапин.

В число наиболее крупных должников среди УК Санкт-Петербурга входят ООО "ЖКС № 3 Центрального района" (долг 483,3 млн рублей), ООО "ЖКС № 1 Адмиралтейского района" (долг 456,7 млн рублей), ООО "ЖКС № 1 Кировского района" (долг 339,2 млн рублей), ООО "ЖКС № 2 Фрунзенского района" (долг 209,7 млн рублей).

Среди петербургских ТСЖ наибольшую задолженность накопили ТСЖ "Софийская, 55" (Фрунзенский район, долг 17,4 млн рублей), ТСЖ "Захарова, 50" (Красносельский район, долг 17,1 млн рублей), ЖСК №247 Московского района (долг 13,3 млн рублей), ТСЖ "Софийская, 23-2" (Фрунзенский район, долг 12, 3 млн рублей).

В Петрозаводске ООО "ОнегоСтройСервис" (11,7 млн рублей), ООО "Новые технологии управления" (3,6 млн рублей), ООО "Район" (2,0 млн рублей), ООО "УК Аверс" (1,7 млн рублей), ООО "Триал" (1,5 млн рублей), ООО "Карельская энергосервисная компания" (0,98 млн рублей), ООО "Домострой" (0,94 млн рублей).

В Апатитах и Кировске Мурманской области среди злостных неплательщиков — ООО "Управляющая организация Хибиногорск" (1,4 млн рублей), ООО "Управляющая организация "Кировск" (3,4 млн рублей), ООО "Управляющая организация "Апатиты" (19,5 млн рублей), ООО "УК "Наука" (28 млн рублей), ООО "УК Академическая" (24,1 млн рублей), ООО "УК "Жемчужная" (57,2 млн рублей), ООО "Кировский Жилсервис" (43,8 млн рублей), OOO "Имандра" (0,33 млн рублей).

Ознакомиться с полной версией рейтинга потребителей Санкт-Петербурга можно на сайте ПАО "ТГК-1".

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