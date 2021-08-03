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Пара сатанистов, совершавших ритуальные убийства, находится в СИЗО в Карелии

Новости. Криминал
07:15, 06 Августа 2021
фото: Telegram-канал «Mash на Мойке»

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Андрей Т. и Ольга Б., подозреваемые в совершении ритуальных убийств в лесах Карелии и Ленобласти, содержатся в карельском СИЗО.

Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

В Сети появилась информация о том, что пара сатанистов из Москвы призналась в серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии.

«Обоих задержали за наркотики и уже в отделе разговорили на признание — в двух убийствах, расчленении и каннибализме», — утверждает Telegram-канал.

Обе их жертвы якобы увлекались эзотерикой, доверяли подозреваемым и отправились с ними в лес. Сообщается, что жертвы злоумышленников считались пропавшими без вести с 2016 года.

Также журналист тelegram-канал «Mash на Мойке» рассказала, что она внедрилась в закрытый клуб сатанистов, где удалось узнать подробности убийств, одно из которых произошло в лесу Карелии, так как подозреваемый в страшном преступлении Андрей Т. родом из поселка Челмужи Медвежьегорского района, а второй смертельный эпизод был в Приозерске Ленинградской области.

В тексте «Mash на Мойке» раскрыты страшные подробности совершения преступлений, как жертв заманивали в лес, резали и закапывали…

«В данный момент Андрей Т. и Ольга В. находятся в карельском СИЗО. Адвокат Андрея подтвердил, что их взяли в марте 2021 года — пять лет следователи искали доказательства слухам, которые гуляли среди сатанистов. И продолжают искать сейчас. Арестованные уже обозначили точные места, где закопали своих жертв», - сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

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