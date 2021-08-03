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Интернет: пара московских сатанистов призналась в ритуальных убийствах в лесах Карелии

Новости. Криминал
15:31, 05 Августа 2021
фото: Telegram-канал «Mash на Мойке»

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В Сети появилась информация о расследовании серии ритуальных убийств, которые могли происходить в том числе на территории Карелии.

Пара сатанистов из Москвы призналась в серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». Сообщается, что под подозрением находятся Андрей Т. и Ольга Б. 

«Обоих задержали за наркотики и уже в отделе разговорили на признание — в двух убийствах, расчленении и каннибализме. И вряд ли это всё», — утверждает Telegram-канал.  

Обе их жертвы якобы увлекались эзотерикой, доверяли подозреваемым и отправились с ними в лес. Сообщается, что жертвы злоумышленников считались пропавшими без вести с 2016 года.

«Столица на Онего» обратилась в Следком Карелии за комментарием по поводу появившейся в Сети информации о сатанистах-убийцах, которые могли действовать в том числе на территории Карелии. В следственном комитете сообщили, что у них в работе нет такого уголовного дела. Иных подробностей в Следкоме не дали.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр Ершов
2021-08-05 16:21:34
Слушайте, а кому он признались, если наш СледКом не в курсе? Возбуждено ли уголовное дело? Или нет? Иначе это просто бред...
кир
2021-08-05 16:14:13
Когда доза нужна, хоть что может сказать зависимый.
Off
2021-08-05 16:33:24
кир, тебе виднее
кир
2021-08-05 17:01:56
Off, это тебе виднее. Лекарства принимаешь. С самуленками дело имеешь. а они обдирают людей на поставках таблеток. А я - нет.
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