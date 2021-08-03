Интернет: пара московских сатанистов призналась в ритуальных убийствах в лесах Карелии

В Сети появилась информация о расследовании серии ритуальных убийств, которые могли происходить в том числе на территории Карелии.

Пара сатанистов из Москвы призналась в серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». Сообщается, что под подозрением находятся Андрей Т. и Ольга Б.

«Обоих задержали за наркотики и уже в отделе разговорили на признание — в двух убийствах, расчленении и каннибализме. И вряд ли это всё», — утверждает Telegram-канал.

Обе их жертвы якобы увлекались эзотерикой, доверяли подозреваемым и отправились с ними в лес. Сообщается, что жертвы злоумышленников считались пропавшими без вести с 2016 года.

«Столица на Онего» обратилась в Следком Карелии за комментарием по поводу появившейся в Сети информации о сатанистах-убийцах, которые могли действовать в том числе на территории Карелии. В следственном комитете сообщили, что у них в работе нет такого уголовного дела. Иных подробностей в Следкоме не дали.