Карельских сатанистов будут судить в Подмосковье

По версии следствия, дьяволопоклонники совершили ритуальное убийство вблизи деревни Челмужи.

В Генеральной прокуратуре России утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Трегубенко, Татьяны Дерюгиной и Александра Перевозчикова-Хмурого.



В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в убийствах в целях использования органов или тканей потерпевшего, покушении на продажу крупной партии наркотиков и в других преступлениях, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По версии следствия, все трое относили себя к сатанистам, что предполагало «ритуально-магические обряды», в том числе жертвоприношения.

Так, в июне 2016 года Трегубенко и Ольга Большакова, уголовное дело которой выделяли в отдельное производство, заманили свою знакомую в лес у деревни Челмужи Медвежьегорского района. Там они связали женщину и специально подготовленными обрядовыми ножами нанесли ей несколько ударов.

В августе того же года Трегубенко, Большакова, Перевозчиков-Хмурый и Дерюгина под предлогом турпохода заманили своего приятеля на берег водоема в Приозерском районе Ленобласти, где «принесли его в жертву».

Также в августе во дворе одного из домов в Балашихе Трегубенко поссорился с собутыльником и убил его ударом ножа в шею.

Кроме того, в феврале–марте 2021 года Большакова, Трегубенко и их знакомый Игорь Сергеев (который позже скончался), купили на одном из сайтов оптовую партию героина, мефедрона и других наркотиков.



Соучастники расфасовали наркотики по дозам,которые разметили в «закладки» на территории города Балашихи Московской области.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд. Напомним, 19 сентября Приозерский горсуд приговорил к 14 годам колонии одну из «карельских сатанистов» — 36-летнюю Ольгу Большакову из подмосковной Балашихи.