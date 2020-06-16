Парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября

Он будет посвящен сразу трем знаменательным датам: 75-летию Великой Победы, 76-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков и 100-летию Карелии, сообщили в правительстве Карелии.

Проведение торжественного марша 24 июня в республике изначально не планировалось, о чем глава Карелии Артур Парфенчиков ранее доложил Командующему войсками Западного военного округа генерал-полковнику А.А. Журавлеву.

Для проведения Парада Победы в столице Карелии выбрана другая историческая памятная дата - 30 сентября. Это День освобождения республики от фашистских захватчиков. 30 сентября 1944 года Карелия была полностью освобождена от вражеских войск и началось послевоенное восстановление и развитие карельского края.

Традиционно Парад состоится на площади Кирова. В нем планируется участие войск Петрозаводского территориального гарнизона и сотрудников силовых структур. Также предполагается участие военной техники из состава частей Западного военного округа.

Напомним, что по указу Президента России Владимира Путина главы регионов наделены дополнительными полномочиями по самостоятельному принятию решений в условиях пандемии, в том числе о проведении праздничных мероприятий.