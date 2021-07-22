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Парфенчиков дал оценку спасателям и волонтерам, ведущим борьбу с лесными пожарами в Карелии

Новости. Общество
13:58, 23 Июля 2021
фото: Марина Гусева / ВК

Глава республики Артур Парфенчиков посетил место лесного пожара и дал оценку действиям спасателей и добровольцев на месте ЧП.

Артур Парфенчиков побывал в поселке Нелгомозеро. Глава региона заявил в соцсети, что в тушении лесных пожаров там принимали участие около 60 человек — пожарные, арендаторы леса, волонтеры. Парфенчиков поблагодарил людей, которые вели борьбу с огнем.

«Ночью мне доложили, что пожар удалось локализовать. Это большая победа. Я вчера лично сказал людям и повторяю сегодня: спасибо большое пожарным, спасателям, бойцам Минобороны, ребятам из лесоохраны и каждому, кто помогает, за все, что вы делаете для спасения лесов республики», — заявил он.

Также Парфенчиков встретился с волонтерами, которые вели борьбу с огнем.

«Вчерашняя встреча с добровольцами дала мне возможность объективно оценить их вклад в тушение пожаров и необходимость координации с пожарными и администрациями поселений. Опасно самостоятельно пытаться тушить пожары и уходить в лес, не сообщая об этом спасателям. Работу волонтеров поручил координировать через центр в „Точке кипения“», — сообщил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Карелии снизилось число лесных пожаров.

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