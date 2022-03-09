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Парфенчиков: новое предприятие по уборке дорог Петрозаводска не полностью готово к этой работе

Новости. Общество
15:47, 11 Марта 2022
фото: © Правительство Карелии

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Власти Петрозаводска собираются расторгнуть контракт на содержание дорог с компанией «Техрент», хотя пришедшее ему на смену государственное Кондопожское ДРСУ еще не готово в полном объеме взять на себя всю работу.

Об этом заявил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Петрозаводска.

Он объяснил, почему решение о расторжении контракта с «Техрентом» до сих пор не принято.

«Мы не можем сказать, ты нам „Техрент“ не нравишься, мы с тобой расторгаем контракт. Это может повлечь штрафные санкции. Но нынешняя зима дала не только неудобства, но и юридические основания для расторжения контракта. То есть наш контрагент на справился со своими обязательствами, и это является основанием для расторжения контракта», — сказал глава Карелии.

На смену «Техренту» придет государственное Кондопожское ДРСУ, в состав которого вошло обанкротившееся Петрозаводское ДРСУ. Минувшей зимой оно уже выполняло часть работы по уборке улиц Петрозаводска.

«Кондопожское ДРСУ не было готово и сейчас в полном объеме, давайте говорить откровенно, не готово… Сейчас идет фактически формирование нового крупного государственного предприятия, слившегося из двух. Поэтому нам нужно понять, что мы можем сделать, чтобы эта готовность к сентябрю-ноябрю была выше… Наверное, в этом году чисто технически, материально мы не сможем сделать все, чтобы Кондопожское ДРСУ полностью решило те задачи, о которых мы сейчас говорим. Об этом надо честно говорить. Оно будет, конечно, лучше убирать, чем „Техрент“, но до идеальной ситуации — нам нужно с вами честно людям сказать — еще год-два-три», — пояснил Парфенчиков.

 

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