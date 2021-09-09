Парфенчиков греб на лодке полтора часа ради молитвы на острове (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о посещении острова и уединенной молитве на нем.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что долгое время управлял лодкой на реке Шуя, чтобы посетить для молитвы часовню на острове.

«Полтора часа гребли по быстроводной Шуе и короткая уединенная молитва у маленькой деревянной часовни на небольшом острове, где гармония Природы есть главное в осознании Веры», — рассказал губернатор.

Ранее глава Карелии оценил благоустройство парка в Олонце, где возвели башню.