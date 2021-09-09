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Парфенчиков греб на лодке полтора часа ради молитвы на острове (ФОТО)

Новости. Общество
10:13, 15 Сентября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о посещении острова и уединенной молитве на нем.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что долгое время управлял лодкой на реке Шуя, чтобы посетить для молитвы часовню на острове.

«Полтора часа гребли по быстроводной Шуе и короткая уединенная молитва у маленькой деревянной часовни на небольшом острове, где гармония Природы есть главное в осознании Веры», — рассказал губернатор.

Ранее глава Карелии оценил благоустройство парка в Олонце, где возвели башню.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Vel
2021-09-15 12:51:12
Не Капитаном, а Адмиралом-губернатором. Он же генерал-губернатор. Вопрос веры и молитвы глубоко индивидуальный, можно сказать интимный. Но любителям селфи это не понять. Говори не говори, а вин ссыт до горы.
Кеша
2021-09-15 12:36:54
" воруют и молятся " ( фильм про ресина .)
Саныч
2021-09-15 12:19:34
Теперь его команда будет называть его Капитаном!
User
2021-09-15 12:16:03
Настоящие мачо гребут на галере.
Mike
2021-09-15 12:09:15
Вот кому это интересно куда он греб и зачем? Кто эти новости инициирует, его пресс-служба? Неужели непонятно каких новостей ждут жители Карелии от главы региона? И не о повышении расходов на его администрацию тоже. Пир во врмя чумы! Пресс-служба, займитесь делом, а не глупым пиаром про катание на лодхах и хождение в походы первого лица Карелии, а также про жарку яичницы!
Кеша
2021-09-15 12:41:35
Mike, тут вы правы , что творит и сам не понимает .
Zim
2021-09-15 12:27:46
Mike, а поо что им еще говорить, кроме как про скрепы?
Сергеич
2021-09-15 11:25:22
А кто-нибудь поверил, что об отпущении грехов молился, о делах неправедных и служении хозяину -анчутке?
Zim
2021-09-15 11:00:21
В Церкви так:
« Жертва Христова как жертва троичной любви приносится в вечности, и лишь подлинное приобщение этой Жертвы подтверждает веру и главное, что делает ее осознанной».

А у губернатора так:
«Гармония Природы есть главное в осознании Веры»
тетка
2021-09-15 10:52:04
ОЙ, ради молитвы? О чем молитва была, что просил?
karelets
2021-09-15 10:47:15
Как обычно заливает. Это Верховье, там течение совсем слабое. А греб он большей частью по Укшезеру из Шуйской чупы.
Гость
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