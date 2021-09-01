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Глава Карелии оценил благоустройство парка в Олонце, где возвели башню (ФОТО)

Новости. Общество
09:19, 03 Сентября 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Артур Парфенчиков рассказал о благоустройстве городского парка в Олонце, работа в котором велась по программе «Народный бюджет».

К концу сентября подрядчик намерен завершить благоустройство олонецкого городского парка. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети.

«Проект реализуется по программе „Народный бюджет“ — в прошлом году его поддержало большинство олончан. В основу идеи легла история Олонецкой крепости, которая была построена для обороны от Шведов и стояла здесь вплоть до 1741 года. По ее примерному периметру в парке проложили пешеходные дорожки, установили освещение. А на центральной аллее смонтировали створный знак, который повторяет контуры главной Московской башни. Сейчас идет монтаж остальных деревянных сооружений: игровых площадок, амфитеатра и сцены. Все элементы обработают специальной пропиткой», — рассказал Парфенчиков.

Сообщается, что на территории парка установят камеры видеонаблюдения, чтобы защитить от вандалов.

В целом, поддержку из республиканского бюджета получили 65 народных проектов на сумму более 300 миллионов рублей, рассказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в селе Видлица Олонецкого района завершили благоустройство территории у здания местной администрации.

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Комментарии

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Os
2021-09-03 10:32:22
Восстановите памятник цесаревичу Алексею в Олонце.
David.
2021-09-03 10:20:51
А как там дела с мостом обстоят?
Эндшпиль
2021-09-03 10:13:43
Любителю чебуреков если только? Через пару лет деревянные палки, сараи, почернеют, впрочем ничего нового, деньги на ветер, проверять никто не будет. 300 миллионов рублей, да за подобные бабки, предположительно небольшую Карельскую деревню можно было заново отстроить.
Эндшпиль
2021-09-03 10:04:42
300 миллионов рублей, и ни одной высокотехнологичной конструкции? Слепили из досок распиленных не пойми, что? Кому эти сараи могут нравиться?
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