Глава Карелии оценил благоустройство парка в Олонце, где возвели башню (ФОТО)

Артур Парфенчиков рассказал о благоустройстве городского парка в Олонце, работа в котором велась по программе «Народный бюджет».

К концу сентября подрядчик намерен завершить благоустройство олонецкого городского парка. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети.

«Проект реализуется по программе „Народный бюджет“ — в прошлом году его поддержало большинство олончан. В основу идеи легла история Олонецкой крепости, которая была построена для обороны от Шведов и стояла здесь вплоть до 1741 года. По ее примерному периметру в парке проложили пешеходные дорожки, установили освещение. А на центральной аллее смонтировали створный знак, который повторяет контуры главной Московской башни. Сейчас идет монтаж остальных деревянных сооружений: игровых площадок, амфитеатра и сцены. Все элементы обработают специальной пропиткой», — рассказал Парфенчиков.

Сообщается, что на территории парка установят камеры видеонаблюдения, чтобы защитить от вандалов.

В целом, поддержку из республиканского бюджета получили 65 народных проектов на сумму более 300 миллионов рублей, рассказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в селе Видлица Олонецкого района завершили благоустройство территории у здания местной администрации.