Пустырь в селе Карелии превратили в зону отдыха с велопарковкой

В селе Видлица Олонецкого района завершили благоустройство территории у здания местной администрации, сообщили в Минстрое Карелии.

В селе появились обустроенная парковка и велостоянка, здесь проведено освещение, установлены скамейки и урны, тротуарной плиткой выложена зона отдыха. Работы выполнены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказала глава Видлицкого сельского поселения Татьяна Степанова, ранее территория представляла собой неприглядный пустырь. Между тем, она находится в центре села, помимо администрации здесь располагается дом культуры, кабинет участкового и библиотека. Сейчас пространство преобразилось и новый образ центра Видлицы радует местных жителей.

Сельское поселение не первый раз участвует в мероприятиях по созданию комфортной городской среды. Так, годом ранее по линии нацпроекта здесь привели в порядок братское захоронение, в 2019 благоустраивали центральный парк.

В Минстрое Карелии напомнили, в этом году по линии нацпроекта в республике проводят работы на 79 общественных и 101 дворовых территориях. На сегодня завершено благоустройство 105 объектов.

Ранее сообщалось, в поселке Чупа Лоухского района Карелии заработал плавающий фонтан, установленный по заказу местной администрации за полтора миллиона рублей.