Реклама
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
03.08.2021 16:26
Ваш голос не потеряется
03.08.2021 14:17
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
02.08.2021 14:42

Пустырь в селе Карелии превратили в зону отдыха с велопарковкой

Новости. Общество
16:45, 05 Августа 2021
фото: © Минстрой Карелии

Новости партнеров

В селе Видлица Олонецкого района завершили благоустройство территории у здания местной администрации, сообщили в Минстрое Карелии.

В селе появились обустроенная парковка и велостоянка, здесь проведено освещение, установлены скамейки и урны, тротуарной плиткой выложена зона отдыха. Работы выполнены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказала глава Видлицкого сельского поселения Татьяна Степанова, ранее территория представляла собой неприглядный пустырь. Между тем, она находится в центре села, помимо администрации здесь располагается дом культуры, кабинет участкового и библиотека. Сейчас пространство преобразилось и новый образ центра Видлицы радует местных жителей.

Сельское поселение не первый раз участвует в мероприятиях по созданию комфортной городской среды. Так, годом ранее по линии нацпроекта здесь привели в порядок братское захоронение, в 2019 благоустраивали центральный парк.

В Минстрое Карелии напомнили, в этом году по линии нацпроекта в республике проводят работы на 79 общественных и 101 дворовых территориях. На сегодня завершено благоустройство 105 объектов.

Ранее сообщалось, в поселке Чупа Лоухского района Карелии заработал плавающий фонтан, установленный по заказу местной администрации за полтора миллиона рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-08-05 17:03:10
Самобытные все чтоли степановы ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
31.07.2021, 17:15
В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму
01.08.2021, 13:57
Двум юным жителям Петрозаводска грозит 20 лет лишения свободы за попытку продать наркотики
31.07.2021, 10:29
Два человека пострадали в групповой аварии в центре Петрозаводска

Аналитика

04.08.2021 17:00
Обществоведение
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 4
Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
03.08.2021 12:42
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Строительная компании «Век»: признание на высшем уровне
Третий год подряд застройщик награждается дипломом «Элита строительного комплекса России».
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 7
30.07.2021 11:53
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»