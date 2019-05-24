Парфенчиков хочет приравнять сборщиков грибов и ягод к фермерам

Глава Карелии Артур Парфенчиков убедил федеральный центр в необходимости приравнять грибы и ягоды к сельскохозяйственной продукции, чтобы сборщики и переработчики смогли получать государственную поддержку.

Это следует из сообщения Управления пресс-службы главы республики об итогах встречи руководителя региона с заместителем председателя правительства России Алексем Гордеевым.

Вице-премьер поручил подготовить предложения о поддержке развития заготовки и переработки дикоросов. В частности, речь идёт о внесении изменения в положение о Министерстве сельского хозяйства России, что бы возложить на этот орган госуправления регулирование данной сферы хозяйственной деятельности.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".