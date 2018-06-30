Парфенчиков и Мирошник поздравили жителей Петрозаводска с Днем города

Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник опубликовали поздравления на своих страницах в соцсети.

"В истории нашего любимого города много славных страниц, нашедших свое отражение в городской инфраструктуре. Это памятники культуры и архитектуры, природные ландшафты и образцы современного искусства и градостроения. Каждое поколение петрозаводчан вносит свой вклад в развитие столицы Карелии. Город нашей юности Петрозаводск и сегодня остается центром студенчества. И в этом большой плюс. Молодежь энергична, инициативна и старается изменить к лучшему мир, в котором ей строить свое будущее. Сегодня мы вместе формируем комфортную городскую среду, возрождаем утраченное бережное отношение к своему двору, улице, городу, желание быть соучастником преобразований",- написал "Вконтакте" Артур Парфенчиков.

"Уверен, что благодаря общим стараниям Петрозаводск вернёт себе славу одного из самых уютных и красивых городов Русского севера",- отметил губернатор.

"Петрозаводск - гостеприимный и уютный город, один из самых красивых городов Русского Севера. Мы гордимся историей карельской столицы, гордимся петрозаводчанами - талантливыми, творческими и радушными. Наш прекрасный город растёт и развивается как спортивный, культурный, научный, производственный центр, открытый для сотрудничества",- сообщила в своем поздравлении на странице "Вконтакте" Ирина Мирошник.

В этом году Петрозаводск отмечает свое 315-летие.