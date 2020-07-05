Парфенчиков: Лучше повременить с семейными встречами

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Карелии.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что, к сожалению, в Карелии увеличилось число умерших от коронавирусной инфекции.

"В республиканской инфекционной больнице скончался мужчина 1954 года рождения, - написал Парфенчиколв. - Течение болезни у него было осложнено хроническим нарушением эндокринной системы. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Это восьмой летальный исход с начала эпидемии в Карелии. Выражаю искренние соболезнования родным и близким!"

Как отмечалось в сводке, в числе новых подтвержденных случаев коронавируса 10 выявлены в Петрозаводске, 2 – в Беломорске, 4 – в селе Крошнозеро Пряжинского района и 1 - в Суоярви.

Руководитель республики уточнил, что большинство случаев выявлены у лиц, контактировавших с ранее заболевшими, а в селе Крошнозеро все контакты – семейные.

"Пока, наверное, все же лучше повременить с семейными встречами и поездками к родственникам: коронавирусная инфекция "гуляет" по республике, - сказал Артур Парфенчиков. - И не забываем использовать защитные маски в местах скопления людей, соблюдать безопасную дистанцию. Берегите себя и своих близких".

Напомним, на сегодняшний в Карелии число заболевших COVID-19 составляет 1531 человек, выздоровели 765 человек.