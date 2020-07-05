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Парфенчиков: Лучше повременить с семейными встречами

Новости. Общество
10:18, 06 Июля 2020
фото: © Кадр из видео / Прямая линия главы Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Карелии.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что, к сожалению, в Карелии увеличилось число умерших от коронавирусной инфекции.

"В республиканской инфекционной больнице скончался мужчина 1954 года рождения, - написал Парфенчиколв. - Течение болезни у него было осложнено хроническим нарушением эндокринной системы. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Это восьмой летальный исход с начала эпидемии в Карелии. Выражаю искренние соболезнования родным и близким!"

Как отмечалось в сводке, в числе новых подтвержденных случаев коронавируса 10 выявлены в Петрозаводске, 2 – в Беломорске, 4 – в селе Крошнозеро Пряжинского района и 1 - в Суоярви.

Руководитель республики уточнил, что большинство случаев выявлены у лиц, контактировавших с ранее заболевшими, а в селе Крошнозеро все контакты – семейные.

"Пока, наверное, все же лучше повременить с семейными встречами и поездками к родственникам: коронавирусная инфекция "гуляет" по республике, - сказал Артур Парфенчиков. - И не забываем использовать защитные маски в местах скопления людей, соблюдать безопасную дистанцию. Берегите себя и своих близких".

Напомним, на сегодняшний в Карелии число заболевших COVID-19 составляет 1531 человек, выздоровели 765 человек.

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Комментарии

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кир
2020-07-06 10:27:17
Увещевания чужды для наших людей. Следуют только инстинкту, а не разуму.
Njkdez
2020-07-06 10:25:42
Так шо там у нас по корона вирусу?! Мирошник здесь? Шандалович здесь? Геша кремень? Покурить вышел? Так а депутат матвеев? Заболел? Как заболел? Так это, его санитары в "обсерватор" поместили? "Обсерватор" да это серьезно, очень серьезно, так все "команду" подставить под удар, мог и заразить же? Где моя вторая маска? Очки срочно! Перчатки, антисептик, еще антисептик! Спирт срочно!
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