Парфенчиков: Многие приехавшие в Карелию члены правительства купили жилье в регионе

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, что приехавшие в Карелию члены правительства перевезли в регион семьи и купили жилье.

"Есть точечные назначения, которые связаны с определенными задачами. Я не буду скрывать, что Оксана Ивановна Чебунина была мной приглашена как очень серьезный специалист в области тарифной политики", - сказал Артур Парфенчиков в субботу в эфире ГТРК "Карелия".

Например, вице-премьер Оксана Чебунина "уже сделала столько для республики, что мы можем ей сказать спасибо". Она провела работу по снижению тарифов на электроэнергию, отметил он.

Также Артур Парфенчиков рассказал, что с приходом в республику Алексея Кайдалова (министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи) в Карелии появился специалист, который говорит на одном языке со специалистам в области авиации.

"Мы единая команды и все сегодня работают в интересах республики. Многие чувствуют себя жителями Карелии, перевезли сюда семьи, купили здесь жилье", - сказал Артур Парфенчиков.

Кто именно купил жилье, глава Карелии не уточнил.