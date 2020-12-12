Парфенчиков: многие врачи приезжают в Карелию не только из-за материального стимула, а по велению сердца

В этом году 36 врачей переехали в Карелию по программе "Земский доктор", сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что 36 врачей решились оставить работу в крупных городах и теперь оказывают помощь жителям в районах нашей республики.

Причем, по словам Парфенчикова, переезжают к нам не только из соседних Вологодской, Мурманской областей, но и из центральной России, из Краснодарского края и Дальнего Востока. Это фельдшеры, педиатры и терапевты, кардиологи, хирурги, отоларингологи, стоматологи. С 2012 года программа помогла привлечь в медучреждения республики 187 специалистов.

"Конечно, свою роль играют и «подъемные», которые получают переехавшие медики. С этого года сумма выплат увеличилась в два раза и составляет 2 миллиона рублей для врача и 1 миллион - для фельдшера. Средства на реализацию программы в следующем году - 53 миллиона рублей - уже предусмотрены, - отметил Артур Парфенчиков. - Но многие врачи приезжают к нам не только из-за материального стимула, а по велению сердца. Так, например, решение приняли Анна Воеводина – заведующая кардиологическим отделением Сегежской ЦРБ и Лиана Морозова – новый педиатр поликлиники в Надвоицах. Обе приехали совсем недавно, уже устроились и успешно трудятся на новом месте".