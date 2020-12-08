Врачи из Киргизии и Марий Эл приехали в Карелию по программе "Земский доктор"

В районы республики приехали 36 медицинских работников, участников федеральной программы "Земский доктор".

Как сообщили в Минздраве Карелии, в этом году 36 медиков (акушерки, фельдшеры ФАПов, участковые педиатры и терапевты, врачи общей практики, кардиологи, хирурги, дерматовенерологи, анестезиологи, оториноларингологи, стоматологи) пополнили штаты учреждений здравоохранения в районах. Специалисты приехали в Карелию по программе "Земский доктор" из Киргизии, Республики Марий Эл, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, Ивановской, Вологодской, Пензенской, Рязанской областей, Приморского, Краснодарского, Хабаровского краев.

На следующий год на программу "Земский доктор" в Карелии планируется направить 53 млн рублей.

Всего с 2012 года в республику привлечено 187 медработников наиболее востребованных специальностей. Каждому из них предоставлена за счет средств федерального бюджета единовременная компенсационная выплата, размер которой в 2020 году составляет 2 млн рублей – врачам и 1 млн рублей – фельдшерам (ранее эти суммы были вдвое меньше).

Кроме того, в республике действуют ведомственные целевые программы Минздрава Карелии, направленные на обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами и предусматривающие единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим из других регионов. На эти цели с начала года направлено 100 млн рублей, выплаты получили 73 специалиста.

Ранее сообщалось, что первая группа врачей из Санкт-Петербурга приехала в Карелию на помощь коллегам в борьбе с коронавирусом.