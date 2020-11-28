Первая группа врачей из Санкт-Петербурга приехала в Карелию на помощь коллегам

Питерские специалисты будут направлены в первую и четвертую поликлиники, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о приезде в Петрозаводск первой группы врачей из Санкт-Петербурга.

"Ординаторы медицинских университетов имени Мечникова и Павлова откликнулись на мою личную просьбу: помочь городским поликлиникам, испытывающим недостаток кадров, - сообщил Михаил Охлопков. - В первой и четвертой поликлиниках много врачей находятся на больничном, поэтому питерские специалисты будут направлены именно в эти учреждения".

По словам Охлопкова, приехали врачи разных специальностей, но работать они будут на терапевтических участках, так как сейчас это самое востребованное звено.

Для отзывчивых врачей организовано проживание в санатории "Марциальные воды", двухразовое питание (завтрак, ужин).

За гостеприимство благодарят генерального директора санатория Анну Александровну Богомазову.