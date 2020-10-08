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Парфенчиков: "Мы сделаем в рамках правового поля все необходимое, чтобы изгнать с маршрутов общественного транспорта хамов и нерях"

Новости. Общество
10:20, 09 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Правительство республики предпринимает и меры по системному решению проблемы общественного транспорта в республике и в Петрозаводске, написал глава Карелии на своей странице в соцсети.

В рамках прямой связи с жителями республики Артуру Парфенчикову поступают обращения "о крайне низком качестве работы общественного транспорта".

"Здравствуйте, хочу обратить ваше внимание, что в автобусе №27 постоянно пустые дозаторы для дезинфекции рук, а сделаешь замечание водителю, так они ещё и огрызаются и ездят как попало...", - привел слова петрозаводчанина глава Карелии.

Парфенчиков благодарит всех активных земляков за неравнодушие и ответственную гражданскую позицию и заверяет, что по каждой такой информации будет проводиться конкретная и объективная проверка.

"Одновременно хотел бы ещё раз предупредить всех владельцев транспортных компаний и водителей о неукоснительном соблюдении правил эксплуатации транспорта, включая его надлежащее санитарное состояние (и не только в рамках противодействия пандемии), а также маршрутных графиков", - написал Артур Парфенчиков.

Глава напомнил, что с 1 октября в каждом транспортном средстве должна быть возможность безналичной оплаты проезда.

"Оказание услуг по перевозке пассажиров - это особая ответственность. Если вы пришли в данную сферу деятельности - извольте обеспечить надлежащее качество! К нарушителям будут приниматься самые жёсткие административные меры. Мы сделаем в рамках правового поля все необходимое, чтобы изгнать с маршрутов общественного транспорта хамов и нерях", - заявил руководитель республики.

Также Парфенчиков попросил граждан по возможности присылать вместе с обращениями фото и видео транспортных средств, где допускаются нарушения. Это сделает проверки максимально быстрыми и эффективными.

"Правительство Республики предпринимает и меры по системному решению проблемы общественного транспорта в республике и в Петрозаводске. Ждём максимально конструктивного сотрудничества от органов местного самоуправления", - сообщил глава Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-10-09 10:39:33
Надо приставов посадить на маршрутки ...
Клим
2020-10-09 10:38:31
Свяжо предание . но верится с трудом . Уже ПТЗ с Сямозером связал , путепровод на Достоевского построил и проч. обещалки . жизнь удалась .
Гость
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