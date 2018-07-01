Парфенчиков наградил Мирошник почетной грамотой

Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил мэра Петрозаводска Ирину Мирошник почетной грамотой.

Соответствующий указ размещен на сайте правительства.

Как отмечается в документе, глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошника награждена почетной грамотой "за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд".