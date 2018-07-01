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Новости. Общество
08:59, 01 Июля 2018

Парфенчиков наградил Мирошник почетной грамотой

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Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил мэра Петрозаводска Ирину Мирошник почетной грамотой.

Соответствующий указ размещен на сайте правительства.

Как отмечается в документе, глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошника награждена почетной грамотой "за заслуги перед республикой и многолетний добросовестный труд".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Игорь
2018-07-01 11:08:42
Маразм крепчал
grigorjev
2018-07-01 10:54:20
О "юристе", Путину и др., 15.06.2018: "На днях еще плевок на Карелию, карелов и финнов... Президент Финляндии С. Ниинистё принял Главу Карелии А. Парфенчикова, грубо нарушившего права карелов и финнов России и Договор между Россией и Финляндией 1992 года!... Неужели черное - стало белым?"
Д.Ю
2018-07-01 10:38:00
Один я считаю, что Мирошник бездарный (как мнимум) глава города?
gaudealis
2018-07-01 09:55:46
Друзья, а есть кто-нибудь в Птз, способный отчеканить медальки "За лизание *опы"?
У нас мог бы получиться весьма забавный флешмоб. Мы бы отчеканили пару-тройку десятков таких медалек, и публично награждали бы ими особо "отличившихся" чинуш, фиксируя сие действо на видеокамеру с последующим выкладыванием в Интернет.
Коль чинуши глумятся над народом - надо и нам отвечать им тем же!
Гость
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