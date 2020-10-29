Парфенчиков наградил митрополита Константина почетным знаком "За вклад в развитие Республики Карелия"

Глава Карелии Артур Парфенчиков 27 октября наградил митрополита Петрозаводского и Карельского Константина за вклад в формирование культуры мира и согласия, развитие государственно-конфессиональных отношений в республике почетным знаком, сообщается на сайте Карельской Епархии.

Почетный знак главы Карелии "За вклад в развитие Республики Карелия" и благодарственное письмо главы республики являются формой поощрения за заслуги в трудовой, общественной, благотворительной, волонтерской, поисковой, политической и иной деятельности, направленной на социально-экономическое развитие Карелии, укрепление законности и правопорядка, охрану жизни и здоровья, защиту прав и свобод граждан, укрепление института семьи и брака, патриотическое воспитание подрастающего поколения, проявление милосердия, духовное и нравственное воспитание граждан, развитие гражданского общества, за содействие деятельности общественных объединений, заслуги в сфере экономики, культуры, искусства, воспитания, науки, просвещения, спорта, а также за иные заслуги перед республикой и ее жителями.

Почетный знак главы Республики Карелия "За вклад в развитие Республики Карелия" изготавливается из нейзильбера с последующим оксидированием. Высота знака - 35 мм, ширина - 30 мм. Он имеет форму округлого венка. Венок образуется лавровой и дубовой ветвями, перекрещенными внизу.